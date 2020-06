Ein StreetArt-Statement gegen Rassismus, gegen Rechtsextremismus, für ein buntes und weltoffenes Wetter hat zum Weltflüchtlingstag einen klaren Appell: "Lasst uns gemeinsam demonstrieren, JUNG UND ALT ohne physisch anwesend zu sein! Mit kunterbuntem Garn um die städtischen Poller und Laternenmasten gestrickt.“ Gesucht werden engagierte Mitstricker, aktive Handarbeitskreise, Gemeinden, Senioreneinrichtungen, Vereine, Schulen oder Kindertagesstätten, die sich an dieser außergewöhnlichen Aktion beteiligen möchten.



Und das kann man ganz einfach von zuhause aus, mit bunter Wolle, Strickring oder Nadeln und dem Willen, sich auf außergewöhnliche Art gegen rechtes Gedankengut zu positionieren. Am Samstag, 20. Juni, dürfen die bunten Strickwerke dann den ganzen Tag über an den Pollern und Laternenmasten im Bereich Kaiserstraße und Freiheit angebracht werden. Ziel ist, dass Wetter um 19 Uhr in den schönsten Regenbogenfarben erstrahlt.

Zum Herbst werden die Knittings witterungsbedingt wieder entfernt.

Gestartet wird #wetteristbunt am 20. Juni parallel in der Freiheit und am Ruhrtal-Center, aufeinander zuwachsend. Jeder hat die freie Auswahl, welchem Poller und welcher Laterne er ein neues kunterbuntes Gewand geben möchte. Straßen- oder Hinweisschilder, sowie reflektierende Poller dürfen nicht eingestrickt werden.

Bunte Wolle kann kostenfrei zur Verfügung gestellt werden, so lange der Vorrat reicht. Hier unterstützt die Nachbarschaftshilfe Wetter (Ruhr), Heike Neuhaus und Maja Menzenhauer.

Für Wolle und Anmeldung bitte Info an Alina Wieczorek, Stadt Wetter (Ruhr), Tel. 02335-840116 oder E-Mail: alina.wieczorek@stadt-wetter.de. Jede Menge bunte Wolle soll ab dem 20. Juni in Wetter für Farbe sorgen.Foto: pixabay