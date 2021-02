Auf geht es inne Natur, nach dem in den vergangenen Tagen der Winter dahin schmolz und heute ein wunderbarer sonniger Tag vor uns lag, ging es nach langer Zeit mal wieder in den Rombergpark.

Ein Spaziergang durch den Park ist eine Wohltat für Geist und Seele in diesen Zeiten, und das nicht nur für uns.

hochgeladen von Horst Schwarz

Unser Weg führte uns auch zur Krokuswiese, auf der fast jedes Jahr eine Farbexplosion durch blühende Krokusse zu bewundern ist, noch ist allerdings nichts zu sehen.

Auf dieser Wiese ist ein Areal mit Seilen abgesperrt, darin ein Schriftzug „End Polio Now“. Dieser Schriftzug wird dann im April zum Welt-Polio-Tag, in Rot und Gelb, durch von Jugendlichen gepflanzte Tulpen, erblühen.

Hier ein paar Bilder von unserem Spaziergang.