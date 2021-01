Auf in den Romberg Park bei trockenem Frühlingswetter. Wir waren mal wieder, wie so oft, in diesem sehr schönen Park unterwegs! Auch in Coronas Zeiten ist ein Bummel durch den Park eine Wohltat für Geist und Seele.

hochgeladen von Horst Schwarz

Auf unserem Pogramm diesmal die Dünenlandschaft. Wir finden es ist ein gelungenes Areal des Parks. Fast wie anne Nordsee, hier ein paar Bilder