Ökomarkt war gut besucht

Gemüse, Öle, Biere, Schmuck, Kleidung, Gewürze, Naturkosmetik, Unikate aus Holz – Hauptsache ökologisch. Beim elften Ökomarkt auf Zeche Nachtigall war richtig viel los.

„Wir möchten die Nachhaltigkeit nach außen tragen“, sagt Birgit Ehses, Organisatorin der Veranstaltung. Und Nachhaltigkeit erfreut sich zunehmender Beliebtheit. Zahlreiche Besucher kamen aufs Zechengelände, um an knapp 40 Ständen ökologische Produkte zu erwerben.

Vor Ort war auch die Klima-Allianz Witten mit mehreren Netzwerkpartnern. An ihren Ständen konnten sich die Besucher über Klima- und Umweltthemen informieren und beraten lassen. Darüberhinaus wurden Filme zu den Themen Klimawandel und Kohleabbau gezeigt. Für die musikalische Begleitung der Veranstaltung sorgte Folkmusik des Trios „Black Sheeep“.

„Die Gunst der Stunde genutzt“, hat Natalie Stratmann, die mit ihrer Familie auf dem Markt stöberte. „Wir kennen den Markt bereits, aber heute ist viel mehr los als sonst. Der Sonntagsausflug hat sich auf jeden Fall gelohnt.“, führt sie aus.

Seit dem ersten Ökomarkt vor elf Jahren ist die Veranstaltung stetig gewachsen. Begonnen hat man mit knapp 20 Ständen, mittlerweile sind es doppelt so viele. Birgit Ehses: „Es könnten auch noch mehr werden.“