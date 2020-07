Zuerst ist ein Bummel durch die Altstadt angesagt, in deren Zentrum sich die Marienkirche und der Altstädter Markt befindet.

Dann geht es in die sogenannte Neustadt, sie ist die barocke Stadterweiterung, mit dem zentral gelegenen Paradeplatz und der ehemaligen Garnisonskirche (Ev Christkirche) und dem Arsenal in Rendsburg.

Da konnten wir natürlich nicht dran vorbei gehen, hier ein paar Bilder davon.

hochgeladen von Horst Schwarz

Die Orgel geht zurück auf ein Instrument, das 1716 von Arp Schnitger mit 29 Registern auf zwei Manualen und Pedal erbaut worden war. Im Laufe des 18. und 19. Jahrhunderts wurde das Instrument mehrfach umgebaut und auch erweitert!

Diese Orgeln sind wahre Meisterwerke.

Tipp: Empfehlenswert