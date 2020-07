hochgeladen von Horst Schwarz

Wenn wir schon in Rendsburg sind, geht es natürlich auch in den Heinemann Park (Stadtpark).

Rendsburg in Schleswig-Holstein ist vor allem durch den Nord-Ostseekanal bekannt, über den in 47 Meter Höhe die 1910 bis 1913 erbaute Eisenbahn-Hochbrücke. Unter der wir schon mit der Alexander von Humboldt ins Baltikum geschippert sind.

Weniger bekannt ist, dass in Rendsburg eine Vielzahl von Plastiken und Skulpturen im öffentlichen Raum zu finden ist, vor allem im Stadtpark.

Der Stadtpark wurde in den 1950 er und 1960 er Jahren angelegt und um 2000 umgestaltet. Im Zuge der Umgestaltung wurde der Park mit 26 Skulpturen namhafter Künstler ausgestattet; unter ihnen Werke Manfred Sihle-Wissels, Josephs Hebronis, Jörg Plickats und Hans Martin Ruhwoldts. Sein Name erinnert an den Rendsburger Maler, Kunstmäzen und Gründer des Kulturvereins Hans Heinemann (1915–2002).

Zum Abschluss unseres Besuchs in Rendsburg haben wir uns noch mit einem leckeren Essen verwöhnt und so den schönen Ausflug beendet.

Tipp: Empfehlenswert