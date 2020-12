In der Redaktion der Wochenblätter "Der Xantener" und "Der Weseler" hat es Ende dieses Jahres eine recht bdauernswerte Veränderung geben. Der langjährige und liebenswerte Redakteur Christoph Pries hat seinen Arbeitsplatz seinem Kollegen Dirk Bohlen überlassen, genauer gesagt ist Herr Bohlen jetzt nicht nur für die Redaktion von "Der Weseler", sondern auch für die von "Der Xantener" zuständig.

Eine Sparte, in der sich der Wechsel besonders bemerkbar macht, ist die kleine Kolumne auf der Titelseite, in der jetzt seit ca. zwei Monaten nicht mehr ein Porträtfoto von Herrn Pries, sondern eins von Herrn Bohlen abgebildet ist.

Wie Herr Pries es von jeher getan hat, greift Herr Bohlen in dieser Kolumne ebenfalls gern wichtige Ereignisse und Beobachtungen zum Weltgeschehen auf. So ging es ihm vor Wochen einmal darum, die Motorradfahrer, die ihrem Hobby "ohne Rücksicht auf Verluste frönen" :), zur Raison zu rufen.

Dieser Beitrag wurde in Familien, in denen das Motorradfahren seit Jahrzehnten zum Freizeitspaß zählt, mit ein wenig Argwohn gelesen wurde, - das weiß ich nur vom Hörensagen her :) -, Bohlens Denkansatz ist in einer Stadt wie Xanten aber gewiss weitere Überlegungen wert.

In der Kolumne der aktuellen Ausgabe kommt Bohlen auf zwei tolle Angebote, die er seiner Leserschaft gemacht hatte, zu sprechen. Er hatte sie dazu eingeladen, ihre besonderen Erlebnisse mit den Titeln "Meine Quarantäne" und "Mein Traumurlaub" aufzuschreiben und an die Redaktion zu schicken.

Warum diese tollen "Schreibanlässe" im "Sande verlaufen sind", entzieht sich meiner Kenntnis, lieber DiBo :), ich durfte auf jeden Fall von was Tollem berichten, was du unter diesem Link nachlesen kannst.

https://www.lokalkompass.de/xanten/c-lk-gemeinschaft/ein-gruss-von-der-6d-an-der-gesamtschule-goch-mitte_a1490307

Lesens- und sehenswert war die Kolumne mit dem Titel "Angezettelt - Knallerfrei rüber" natürlich auch des Titels und der Empfehlung "Knallerfrei rüber" wegen, auch wenn davon auszugehen ist, dass so mancher Jugendliche - vielleicht auch Erwachsene - seine Altbestände um Mitternacht noch in den Himmel schicken werden.

Hoffentlich nur im eigenen Garten! Das wäre ja erlaubt!

Für große Freude hat bei vielen Bürgerreporter*innen auch das beliebte "Wimmelbild" auf der Titelseite gesorgt.

Da steckt 'ne ganze Menge Arbeit und auch Liebe zum Detail drin.

Ein Foto ist ebenfalls hier zu sehen!

Was bleibt am Ende des Jahres noch zu sagen: Vielen herzlichen Dank und auf ein Neues mit viel Freude im Jahr 2021, lieber und geehrter Herr Bohlen!!!