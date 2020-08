Das Bürgerservicebüro und Wahlamt im Rathaus der Stadt Xanten sind ab Montag, 17. August, ohne vorherige Terminabsprache geöffnet. Somit wird das Rathaus in einem weiteren Schritt für den Besucherverkehr geöffnet.

Bürger, die das Bürgerservicebüro oder das Wahlamt für die Briefwahl besuchen möchten, können ohne Zugangsbeschränkung und ohne vorherige Terminvereinbarung eintreten. Das Betreten des Rathauses ist nur über den Haupteingang am Markt möglich, die Nebeneingänge am Standesamt und an der Karthaus bleiben weiterhin geschlossen.

Hier sind Terminvereinbarungen nötig



Für Besuche bei allen übrigen Fachbereichen der Stadtverwaltung wird um eine vorherige Terminvereinbarung mit der Ansprechperson in der Verwaltung gebeten.

Alle Ansprechpartner im Rathaus sind unter dem folgenden Link zu finden: https://www.xanten.de/mitarbeiterverzeichnis

Zahlungsabwicklung

Geänderte Öffnungszeiten gelten für die Zahlungsabwicklung (Stadtkasse) im Rathaus der Stadt Xanten. Ab der Öffnung des Rathauses (ab Montag, 17. August) sind diese aktuell: montags von 14 bis 16 Uhr sowie donnerstags von 10 bis 12 Uhr.

Maskenpflicht

Beim Betreten des Rathauses und während des Aufenthaltes im Gebäude ist generell eine Mund-Nase-Abdeckung zu tragen (Maskenpflicht). In den Büros oder in Sitzungsräumen kann die Mund-Nase-Abdeckung in Absprache mit der Ansprechperson im Rathaus im Einzelfall abgenommen werden, wenn in der Gesprächssituation der Mindestabstand von 1,50 Meter dauerhaft eingehalten werden kann.

Daten werden erfasst

Der Besucher wird von der Ansprechperson im Rathaus, wie in der Coronaschutzverordnung vorgeschrieben, mit Name, Adresse und Telefonnummer registriert, um eventuelle Infektionsketten nachverfolgen zu können. "Die Daten werden ausschließlich zu diesem Zweck erhoben und vier Wochen nach dem Besuchstermin wieder gelöscht bzw. vernichtet.", heißt es weiter.

Kontakt möglichst auf Distanz

Da zum Schutz vor einer Infektion persönliche Kontakte weiterhin möglichst vermieden werden sollten, bittet die Verwaltung die Bürger, Rücksprachen oder Antragstellungen möglichst telefonisch, per E-Mail, online oder auf dem Postweg durchzuführen.

Termine und Wartezeiten

Weiterhin sollten für Dienstleistungen außerhalb des Bürgerservicebüros oder der Briefwahl möglichst vorab Termine vereinbart werden, um längere Wartezeiten oder größere Menschenansammlungen in den Wartebereichen zu vermeiden. Das hat sich bereits in den vergangenen Monaten bewährt.

Viele Angelegenheiten können bereits heute digital erledigt werden. Nähere Informationen zu Online-Services für Bürger sind unter folgendem Link zu finden: https://www.xanten.de/onlineservices