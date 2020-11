So schön das Xantener Sankt Josef-Hospital auch ist, eins fällt bislang unangenehm auf: Die Zufahrtstraße „In der Hees“ ist in einem desolaten Zustand und steht optisch in keinem Verhältnis zum Gebäude, zu dem sie führt.

Auch die Bushaltestelle ist bislang noch nicht barrierefrei ausgestattet, doch gerade an einem Krankenhaus sollte alles Nötige getan werden, damit gehbehinderte Menschen dieses ohne großen Aufwand erreichen können. Weil diese unbefriedigende Situation Geschäftsführer Michael Derksen schon länger ein Dorn im Auge war, machte er im vergangenen Sommer einen Termin vor Ort mit Bürgermeister Thomas Görtz, der sofort die Notwendigkeit einer Sanierung erkannte und versprach, sich zeitnah darum zu kümmern.

Versprochen wurde gehalten

„Er hat es nicht nur versprochen, sondern auch gehalten“ so Michal Derksen. „In relativ kurzer Zeit erhielten wir positiven Bescheid. Für dieses Engagement seitens unseres Bürgermeisters sind wir sehr dankbar und freuen uns, dass es jetzt bald mit der Neugestaltung losgeht.“ Nicht nur Bürgermeister Görtz stand dem Projekt positiv gegenüber, auch der Rat der Stadt hatte den Antrag schnell genehmigt und das Land NRW stellte Mittel bereit. Die neue Straße kostet über 180.000 Euro.

Bauarbeiten starten Anfang des nächsten Jahres

Anfang nächsten Jahres soll es nun mit den Bauarbeiten losgehen. Die genauen Termine sind noch nicht bekannt und das Wetter muss in der kalten Jahreszeit auch mitspielen. Bürgermeister Thomas Görtz freut sich, dass alles so schnell in trockenen Tüchern war: „Das Sankt Josef-Hospital ist ein Aushängeschild für Xanten und es hat natürlich eine entsprechende Zufahrt und Haltestelle verdient. Deshalb bin ich froh, dass bald der erste Spatenstich erfolgen kann.“