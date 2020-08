Neue Perspektive durch berufliche Aus- und Weiterbildung

Leider hat Corona bei vielen derbe zugeschlagen. Berufliche Existenzen sind weggebrochen und daraus resultierend ist vieles in Schieflage geraten. Aber es werden auch wieder bessere Zeiten kommen. Um bessere Zeiten zu erreichen hilft vielleicht eine berufliche Aus- und Weiterbildung zur Fachkraft für Schutz und Sicherheit bzw. zur Geprüften Schutz und Sicherheitskraft. Gut qualifizierte Sicherheitskräfte in privaten Sicherheitsunternehmen, sowie konzerneigenen Sicherheitsabteilungen werden immer gebraucht. Nachfolgend hefte ich 2 Links an von Bildungsstätten, bei denen man eine solche Ausbildung absolvieren kann. Vielleicht hilft es dem einen oder anderen so seinem Leben eine neue Perspektive zu geben.

https://www.dekra-akademie.de/de/homepage/

https://www.bfsessen.de/