Am Sonntag, 19. Juli, feiert die Evangelische Kirchengemeinde in Xanten zwei Gottesdienste:

In der Kirche am Markt wird der Predigtgottesdienst von Pfarrer Itrich geleitet, der im Kirchenkreis für Vertretungs- und Entlastungsaufgaben tätig ist.

Dieser Gottesdienst beginnt um 11 Uhr. Presbyterinnen oder Presbyter begrüßen die Gäste und unterstützen, wenn nötig, bei der Einhaltung der Regelungen. Die Gemeinde weist darauf hin, dass die Platzzahl in der Kirche erhöht werden konnte und der Sitzplatz frei gewählt werden kann. Registrierzettel und Stifte liegen an jedem Platz bereit. Angehörige einer Familie können zusammensitzen, sind aber gebeten, dabei den Abstand zu anderen Besuchern einzuhalten. Vom Eintreten in den Kirchenraum bis zum Sitzplatz besteht Maskenpflicht. Während des Gottesdienstes können die Masken abgenommen werden. Es wird nicht gesungen.

Auf der grünen Wiese

Der Kindergottesdienst der Gemeinde findet als "Gottesdienst auf der grünen Wiese" bei der evangelischen Kindertagesstätte Arche, Heinrich-Lensing-Str. 61, statt. Auch er beginnt um 11 Uhr. Zugang durch das Gartentor ist ab 10 Uhr möglich. Kinder jeden Alters, allein oder mit Familie, sind dort herzlich willkommen. Picknickdecke oder Klappstühle sollten möglichst mitgebracht werden. Zwischen den Decken oder Plätzen sind die Abstände einzuhalten. Dabei hilft das Team. Denn dann kann auch gesungen werden.

Im Mittelpunkt dieses Kindergottesdienstes steht die biblische Esther, die schön mutig und klug ist. Die Geschichte ist mit einem kleinen Rollenspiel verbunden, das das Team vorbereitet hat. Und darüber hinaus gibt es vieles zum Mitmachen für alle: Lieder mit Bewegung, ein Psalm als Rap, und schließlich auch noch richtiges Krachmachen. Der Kindergottesdienst findet auch bei Regen statt. Dann wird das Vordach der Kita, ergänzt mit Pavillons, genutzt. Außerdem sollten dann möglichst Regenschirme mitgebracht werden. Und wer in dem Fall sogar einen schnell aufbaubaren Pavillon mitbringen könnte, meldet sich bitte vorher bei Brigitte Messerschmidt (Telefon: 02801-985988).