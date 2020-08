„Platzkonzert am Sauerländer Dom“ ist abgesagt

Das für den morgigen Sonntag, 16. August, geplante „Platzkonzert am Sauerländer Dom“ muss leider abgesagt werden. Das teilte Tatjana Schefers vom Stadtmarketing der Stadt Arnsberg heute mit.

Grund für die Absage ist sowohl die derzeitige Wettervorhersage für Sonntag als auch die organisatorische Verbindung des Konzertes mit der Jägermesse, deren Bestuhlung für das Platzkonzert genutzt werden sollte. Der ökumenische Gottesdienst des Jägervereins wird kurzfristig – ebenfalls aufgrund der unsicheren Wetterlage - in die Pfarrkirche St. Johannes Baptist verlegt. Die Durchführung des Konzertes in der geplanten Corona-sicheren Form ist daher leider nicht möglich. Die Organisatoren bedauern die Absage sehr. Die Kosten für die erworbenen Tickets werden zurückerstattet.

Lesen Sie auch Platzkonzert am Sauerländer Dom