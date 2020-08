Am Sonntag, 16. August, geben um 12.30 Uhr das Blasorchester der Arnsberger Bürgerschützen e. V. und das Orchester der Neheimer Jäger ein gemeinsames Konzert auf dem Neheimer Markt.

Für alle diejenigen, die die Musik der heimischen Orchester in dieser Schützenfest-Saison vermisst haben, veranstalten das Aktive Neheim, das Stadtmarketing Arnsberg und der Fachdienst Kultur dieses Bonbon. Der Markt ist wie auch am Vortag zur Jägermesse mit 300 Plätzen fest bestuhlt. Die Idee der Doppelnutzung der Bestuhlung hatte Hanno Krick (Aktives Neheim), und so konzipieren die beiden Dirigenten Pascal Severin und Klaus Lammers das Programm für ein gemeinsames Konzert nach dem Motto „Wir können Festmusik – und mehr“.

300 Karten



Nach der langen Spielpause sollen die Orchester mit diesem Auftritt in ihrer Arbeit gestärkt werden. Die Veranstalter hoffen daher, alle 300 Karten kurzfristig verkaufen zu können. Der Eintrittspreis beträgt 10 Euro (inklusive Vorverkaufsgebühr). Bei schlechtem Wetter kann das Konzert leider nicht stattfinden. In diesem Fall wird dann der Eintrittspreis erstattet werden. Für leichten Regen stellt das Aktive Neheim Ponchos zur Verfügung.

Wegen Corona keine freie Platzwahl



Es besteht leider nicht die Möglichkeit der freien Platzwahl, da die Veranstaltung auf Grundlage der Corona-Schutzverordnung stattfindet – insoweit sind kurzfristige Änderungen natürlich vorbehalten.

Die Gäste werden gebeten, bereits ein ausgefülltes Kontaktformular mitzubringen. Dies kann unter https://www.arnsberg.de/kultur/theater heruntergeladen werden.

Vorverkauf



Karten sind erhältlich über www.reservix.de und in den reservix-Vorverkaufsstellen, zum Beispiel SCORE|shop, Apothekerstraße 25 (Neheim), Reisebüro Meyer, Marktstr. 8 (Hüsten), Buchhandlung Sonja Vieth, Alter Markt 10 (Arnsberg) und Verkehrsverein Arnsberg e.V., Neumarkt 6 (Arnsberg).