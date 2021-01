Am Samstag, 30. Januar, bietet die Neheimer Marien-Apotheke einen Masken-Drive-in an: In der Zeit von 10 bis 16 Uhr können Bürger mit Berechtigungsscheinen die Masken an der Tennissporthalle, Hüttenstraße 25, in Hüsten abholen.

Seit dem 4. Januar erhalten Menschen über 60 Jahre sowie besonders gefährdete Personen bundesweit von ihren Krankenkassen per Post zwei Berechtigungsscheine, die bei den Apotheken gegen jeweils sechs FFP2-Atem-Schutzmasken eingetauscht werden können. Dafür wird eine Gebühr in Höhe von zwei Euro erhoben. Die von der Bundesregierung initiierte Aktion dient dem Schutz der Bürger vor dem Corona-Virus und soll die weitere Ausbreitung eindämmen. "Eine tolle und wichtige Aktion zum Schutz der Bevölkerung", meinen auch die Apotheker Klaus und Max Humpe der Neheimer Marien-Apotheke, denn richtig angewendet filtern die Masken mindestens 94 Prozent der übertragenen Aerosole.

Masken schnell und kontaktlos erhalten



"Damit die Aktion auch die von der Bundesregierung gewünschte Wirkung hat, ist es natürlich wichtig, dass die Menschen möglichst schnell ihre Berechtigungsscheine gegen die Masken eintauschen, um sich und ihre Mitmenschen schützen zu können", so Klaus Humpe. Deshalb haben die Apotheker der Marien-Apotheke für die Arnsberger sowie Bürger der umliegenden Gemeinden den Arnsberger Masken Drive-In ins Leben gerufen, bei dem kostenlose Masken sicher und kontaktlos abgeholt werden können.

Und so geht´s:

Nach dem erfolgreichen Auftakt am vergangenen Samstag findet die Aktion am morgigen Samstag, 30. Januar, erneut statt, und die Masken können an der Tennissporthalle, Hüttenstraße 25, in Hüsten zwischen Kirmesplatz und Bahnhof abgeholt werden. Die Berechtigungsscheine können am Drive-in an die Apotheken-Mitarbeiter aus dem Fenster übergeben werden, und der Kunde erhält umgehend seine Masken. Auf diese Weise erfolgt der Tausch so gut wie kontaktlos und dauert im Idealfall nur wenige Sekunden. Die zertifizierten Masken sind gemeinsam mit weiteren Informationen bereits in einer Tüte vorgepackt. Zusätzlich übernimmt die Marien-Apotheke bei der Aktion am Drive-In die von der Bundesregierung geforderte Zuzahlung in Höhe von zwei Euro pro Berechtigungsschein. "Der Bargeld-Austausch und eventuelle Wechselgeldzahlungen würden den Prozess und die Kontaktdauer nur unnötig verlängern", so die beiden Apotheker.

Beide Scheine können eingetauscht werden



Und obwohl die zwei Berechtigungsscheine an zwei unterschiedlichen Terminen eingetauscht werden sollen, können am Drive-In bereits beide Scheine gegen die insgesamt 12 Masken eingetauscht werden. "Dadurch ersparen sich die Kunden eine weitere Anreise zum Eintausch des zweiten Berechtigungsscheins", erklärt Max Humpe. Um auch nicht mehr mobile Menschen zu erreichen, können die Coupons auch von Angehörigen und Freunden der Bezugsberechtigen eingetauscht werden. Eine Bitte hat Klaus Humpe noch: „Zum Schutz der eigenen Mitarbeiter möchte ich alle Besucher bitten, zum Zeitpunkt der Übergabe auch im Auto eine Maske zu tragen!"

Unterstützung für Einzelhandel



Neben dem vorrangigen Schutz der Bürger möchten Klaus und Max Humpe mit ihrer Aktion zusätzlich auch dem durch Corona gebeutelten Arnsberger Einzelhandel ein bisschen unter die Arme greifen. Denn eine ausgestorbene Innenstadt möchte sich niemand vorstellen. Deshalb erhält man am Drive-In für jeden abgegebenen Berechtigungsschein neben den sechs Masken noch gratis einen Einkaufsgutschein in Höhe von fünf Euro in Form der Arnsberger Shopping Card. "Die Gutscheine können dann nach dem Ende des Lockdowns in den teilnehmenden Geschäften eingelöst werden", erklärte Max Humpe. "Bei Abgabe beider Berechtigungsscheine erhält man so neben den 12 Masken auch noch zwei Einkaufsgutscheine á fünf Euro."

Genug Masken vorrätig



„Wir freuen uns, mit dieser Aktion die Masken so sicher wie möglich an die Menschen zu übergeben und einen kleinen Teil zur Überwindung der Corona-Krise beitragen zu können“, so Klaus Humpe. Beide Apotheker hoffen auf eine rege Teilnahme. "Wir sind auf jeden Fall gut vorbereitet und haben genügend Masken für alle vorrätig!“ Der Weg zum Drive-In ist sowohl ab dem Neheim-Hüstener Bahnhof als auch der Hüstener Polizeistation ausgeschildert.