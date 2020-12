17 Pflegeschülerinnen und Schüler haben in der vergangenen Woche im Kaiserhaus, dem Arnsberger Standort der vom Klinikum Hochsauerland und dem Caritasverband Arnsberg Sundern getragenen Bildungsakademie für Gesundheits- und Sozialwirtschaft Hochsauerland gGmbH, ihre Gesundheits- und Krankenpflegeausbildung erfolgreich abgeschlossen.



13 Pflegeschülerinnen und Schüler absolvierten ihre Ausbildung in Teilzeitform. "Die Teilzeitausbildung bietet auch Menschen mit Erziehungsverantwortung und allen, für die eine klassische Vollzeitausbildung nicht in Frage kommt, die Möglichkeit einer regulären Ausbildung, jedoch über vier statt drei Jahre. Bei reduzierter Wochenarbeitszeit ist die Teilzeitausbildung konsequent familienorientiert ausgerichtet. Die Ausbildungsinhalte sind identisch mit der Vollzeitausbildung", erklärte das Klinikum Hochsauerland.

Hinter allen Absolventinnen und Absolventen liegt eine anspruchsvolle Ausbildung mit 2.100 Stunden Theorie sowie 2.500 Stunden mitPraxiseinsätzen in verschiedenen Stationen und Fachabteilungen des Klinikums Hochsauerland sowie externen Einrichtungen. Heidelore Lessig, Schulleiterin der Bildungsakademie, gratulierte den frischexaminierten Pflegeexperten im Namen des ganzen Kollegiums und machte deutlich „Ich freue mich, dass wir in der Bildungsakademie diese besondere Ausbildungsmöglichkeit anbieten können. Sie wären ansonsten nicht für die Pflege zu gewinnen gewesen“.

Examensfeier als Videomeeting

Die Examensfeier fand pandemiebedingt als online Videomeeting statt. Das Examen nach Teilzeitausbildung bestanden haben: Julia Ajazi, Sobaida Aribi, Nanja Franke, Ramona Frielinghaus, Miriam Högelow, Svenja Hohmann, Winnie Wanza Giebel, Marina Klenter, Christine Krick, Daniela Leber, Hanna Lucas, Ottilia Richter und Jacqueline Zilger. Das Examen nach Vollzeitausbildung bestanden haben: Pia Brinker, Antonella Cosentino, Vanessa Kirsch und Sabrina Polyga.