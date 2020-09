Arnsberg: Brand in der Eichholzstraße

Am frühen Samstagabend wurden die Kräfte der Feuerwehr und der Rettungsdienst zu einem Brand in die Eichholzstraße in Arnsberg alarmiert. Anwohner hatten in einem Gebäude eine Rauchentwicklung festgestellt und die Rettungsleitstelle informiert.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte, war eine Rauchentwicklung, aus einer Holzfassade einer Garage festzustellen. Die Wohnungstür musste geöffnet werden und ein Trupp unter schweren Atemschutz ging zur Brandbekämpfung in das Gebäude vor. Durch das schnelle und gezielte eingreifen der Wehrmänner konnte das Feuer schnell gelöscht werden. Zum Glück waren keine Personen in Gefahr.