Auf bislang unbekannte Weise gelangte ein Einbrecher am Samstagabend, 27. Februar, zwischen 20.45 und 21.15 Uhr in ein Mehrfamilienhaus an der Johannesstraße in Arnsberg.

Anschließend brach er eine Wohnungstür auf. Der Täter durchsuchte die Wohnung und entwendete Schmuck.

Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932/90200 entgegen.