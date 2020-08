Eine Standleuchte am Sauerlandmuseum zerstörten unbekannteTäter zwischen Sonntag, 16 Uhr, und Montag, 07.30 Uhr. Die Lampe befindet sich auf dem Dach des Neubaus, am Verbindungsweg zur Ruhrstraße.



Die Täter knicktendie Leuchte aus der Verankerung. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 in Verbindung.