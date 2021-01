Mit dem Alarmstichwort „Wohnungsbrand mit Menschenleben in Gefahr” wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes am Samstagmittag , 31. Januar, kurz nach 13 Uhr in die Straße „Am Hünenberg” in Oeventrop alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnten diese schwarzen Rauch aus einem Fenster im 1. Obergeschoss des Mehrparteienhauses feststellen.

Sofort ging ein Trupp mit Atemschutz in die Wohnung vor, um das Feuer zu löschen. Zeitgleich wurde das Gebäude nach weiteren Personen abgesucht, die ins Freie begleitet wurden. Wie die Feuerwehr mitteilte, wurde vorsichtshalber auch die angrenzende Haushälfte evakuiert. Nachdem der Brand schnell gelöscht war, wurde das Gebäude mit einem Hochleistungslüfter rauchfrei gemacht und anschließend mit der Wärmebildkamera kontrolliert. Zusätzlich wurde die Dachhaut mit Hilfe der Drehleiter auf Glutnester überprüft. Der ebenfalls informierte Energieversorger schaltete vorsichtshalber den Strom- und Gasanschluss ab.

Haus in nächster Zeit nicht bewohnbar



Nach Aussagen der Feuerwehr ist das Gebäude nach dem Brand erst einmal nicht bewohnbar, die Bewohner können bei Freunden und Familien unterkommen. Eine Brandwache blieb noch bis zum Eintreffen des Hausbesitzers und der Kriminalpolizei vor Ort.Nach rund zwei Stunden war der Einsatz für die rund 75 Einsatzkräfte beendet.