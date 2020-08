Dr. Oliver Schmidt wird neuer Leiter des Sauerland-Museums in Arnsberg

Dr. Oliver Schmidt (41 Jahre) aus Dortmund wird zum 1. Januar 2021 neuer Leiter des Sauerland-Museums in Arnsberg. Er wird Nachfolger von Dr. Jürgen Schulte-Hobein, der dann in den Ruhestand geht.



Landrat Dr. Karl Schneider und Dr. Oliver Schmidt unterzeichneten jetzt in Arnsberg den Arbeitsvertrag. Der Hochsauerlandkreis als Träger des Sauerland-Museums freue sich sehr, so Landrat Dr. Schneider, mit Oliver Schmidt einen ausgewiesenen Museumsfachmann verpflichten zu können. Dr. Schmidt hat Geschichtswissenschaften (Neuere und Neueste Geschichte) an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster studiert und dort auch promoviert - jeweils mit herausragenden Noten. Am Technoseum, dem Landesmuseum für Technik und Arbeit in Mannheim, hat er von 2011 bis 2013 ein Volontariat absolviert. Von 2013 bis zum Frühjahr 2019 war er in Bad Sassendorf tätig, zunächst als Projektleiter für das Projekt "Salzwelten am Hellweg" und dann als Leiter der Sparte "Westfälische Salzwelten". Seit dem Juni 2019 war er Referent beim Landtag Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf, was in die Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Stiftung Haus der Geschichte Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf mündete. In Düsseldorf ist die Konzeption einer Jubiläumsausstellung zum 75. Jahrestag der Landesgründung Nordrhein-Westfalens 2021 seine wesentliche Aufgabe.

27 BewerberInnen



Dr. Oliver Schmidt ist vielseitig vernetzt, hat sich umfassend weitergebildet und übt mehrere ehrenamtliche Tätigkeiten aus. Landrat Dr. Schneider: "Die Auswahlkommission hat sich unter 27 Bewerberinnen und Bewerbern für Herrn Dr. Oliver Schmidt entschieden. Er hat uns mit seinen Kenntnissen und seinen Überlegungen zur Weiterentwicklung des Sauerland-Museums vollkommen überzeugt. Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit."