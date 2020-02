Hubertus und Johannes, die beiden Prinzen der KLAKAG und im "Nebenberuf" Geistliche, sind der Garant für gute Laune. Als die beiden Adligen beim Propstei-Karneval in die proppenvolle Festhalle der Bürgerschützen Arnsberg einmarschierten, (Quatsch - ihren Auftritt zelebrierten), verwandelte sich der Saal in ein Tollhaus. Kein Wunder, dass vorgewarnt wurde: "Die folgenden Sendungen verschieben sich um 30 Minuten." Und wenn die beiden dann ein Mikro in der Hand haben, wirds erst richtig bunt: "Unser Einmarsch dauert aber auch lange", so Hubertus. "Wir sind aber auch gut", antwortet Johannes. So kalauerten die Prinzen sich über die Zeit. Selbst der Gang von der Bühne zu ihren Plätzen war eine "Offenbarung": Noch mal schnell im Publikum verschwinden, hier gewunken, dort geklatscht, schließlich noch ein Tänzchen gewagt.

Doch auch das "restliche Programm wurde begeistert gefeiert. Sketche, Showtanz, Musik, Zaubershow: Wie jedes Jahr standen die Gäste schon früh auf den Stühlen. Die Propstei-Frauengemeinschaft brachte wieder "Leben in die Bude".