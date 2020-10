Das Familienbüro des Arnsberger Jugendamtes veranstaltet am Donnerstag, 15. Oktober, von 16.30 bis 22 Uhr eine Jugendfilmnacht im Residenz Kino Arnsberg. Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren sind hierzu eingeladen.

An diesem Tag sollen die Themen Rassismus und Rechtsextremismus anhand von Filmen verdeutlicht werden. Unter anderem wird der Film „Noah“ gezeigt, den Jugendliche aus der Stadt Arnsberg gemeinsam mit dem Familienbüro unter dem Projektnamen „Abgedreht“ produziert haben. Der Film wurde mit dem zweiten Platz des Bundesgenerationspreises ausgezeichnet. Auch der Arnsberger Bürgermeister Ralf Paul Bittner nimmt an der Veranstaltung teil.

Aufgrund der Corona-Pandemie werden die Karten personalisiert und die Anzahl der Besucher*innen sind begrenzt. Die erforderlichen Hygienemaßnahmen werden durchgeführt. Die Anmeldung erfolgt beim Familienbüro Arnsberg unter Tel. 02932/2012205. Anmeldebögen zur Veranstaltung gibt es an den weiterführenden Schulen in Arnsberg und Neheim, im Familienbüro oder unter www.arnsberg.de/jugend/jugendarbeit/index.php.