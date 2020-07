Die gute Nachricht zuerst: Mit den neuen Regelungen der aktuellen Coronaschutzverordnung und den entsprechenden Hygienekonzepten kann der Sauerland-Herbst 2020 im geplanten Zeitraum vom 2. Oktober bis 31. Oktober mit über der Hälfte der geplanten Konzerte - Stand jetzt - stattfinden. Einige Anpassungen mussten dennoch vorgenommen werden, auch weil Großveranstaltungen bis zum 31. Oktober untersagt sind.

So sind derzeit zwölf statt der ursprünglichen 20 Konzerte geplant. Der Sauerland-Herbst 2020 muss daher "abspecken" – aber er findet statt. "Wir tragen Verantwortung für die Künstler, unser Publikum und uns selbst. Aus diesen Gründen hat das Organisationsteam in den letzten Wochen Programmänderungen unter Beachtung der Hygienevorschriften umsetzen müssen, sodass teilweise bei den stattfindenden Konzerten die Veranstaltungsorte verlegt werden mussten, um die Abstandsregelungen für die Musiker und die Besucherinnen und Besuchern einhalten zu können", erläutert Prof. Thomas Clamor, Künstlerischer Leiter des Sauerland-Herbst, das Programm.

Änderungen "alternativlos"



Die großen Veranstaltungen mit zahlreichen Musikerinnen und Musikern wie beispielsweise Reinhold Friedrich & Sinfonieorchester der Musikschule Hochsauerlandkreis müssen ausfallen oder werden auf die kommenden Festivals verschoben. "Mit dem Start der Kartenreservierung im Mai war für das Festival-Team sofort klar, dass die Gesundheit der Besucherinnen und Besucher Priorität hat. Wir waren Anfang Mai zwar optimistisch, dass unser Festival stattfinden kann, aber um dem Anspruch gerecht zu werden, sind die vorgenommenen Änderungen in diesem Jahr für uns alternativlos", so Prof. Clamor. Internationale Ensembles wie Canadian Brass haben kurz nach der Bekanntgabe der Reisebeschränkungen ihren Auftritt abgesagt. "Mit Bedauern müssen wir unsere Auftaktveranstaltung am 2. Oktober mit dem kanadischen Blechbläserquintett aus dem Programm nehmen. Für nächstes Jahr gibt es bereits einen neuen Termin", berichtet Prof. Clamor.

Workshops voraussichtlich erst wieder 2021



Darüber hinaus können die Workshops im Rahmen der Brass-Akademie im Musikbildungszentrum (Brass-Workshop, Brass-Band-Workshop, Mini-Workshop des Ensembles Generell5 und der Workshop für Jagd- und Parforcehörner) in diesem Jahr nicht stattfinden. "Die Workshops leben vom Kontakt der Teilnehmer untereinander, vom gemeinsamen Musizieren in verschiedenen und wechselnden Besetzungen. Es hätte in diesem Jahr zu viele Einschränkungen gegeben, weshalb wir uns entschieden haben, die Workshops in diesem Jahr auszusetzen", so der Künstlerische Leiter.

Kartenreservierung bis zum 31. August



Um auf weitere Entwicklungen kundenfreundlich und serviceorientiert reagieren zu können, hält das Festival-Organisationsteam zunächst an der kostenfreien Kartenreservierung bis zum 31. August auf der Sauerland-Herbst-Internetseite fest. Anschließend wird aus der Reservierung automatisch eine zahlungswirksame Kartenbestellung. Auf der Internetseite www.sauerland-herbst.de finden Interessierte aktuelle Informationen rund um das diesjährige Brass-Festival und zur Kartenreservierung. Das Veranstaltungsteam weist daraufhin, dass in diesem Jahr auf ein Catering-Angebot verzichtet wird.

Diese Konzerte fallen 2020 aus



Folgende Konzerte fallen in diesem Jahr aus bzw. werden auf die kommenden Festivals verschoben:

02.10. Canadian Brass in der Firma Oventrop in Olsberg

04.10. Reinhold Friedrich & Sinfonieorchester der Musikschule Hochsauerlandkreis im Autohaus Mercedes-Benz Paul Witteler in Brilon

10.10. Festival im Festival: Wandelkonzerte in Arnsberg

11.10. Gemeinschaftskonzert der Deutschen Jugendposaunenchöre & Frederik Köster in der Abtei Königsmünster Meschede

13.10. Sächsische Bläserphilharmonie im Oversum Vital Resort Winterberg

17.10. Brass Band Willebroek in der Mensa Schulzentrum Finnentrop

18.10. Brass Band Willebroek & Deutsche Jugend Brass Band & Festival-Workshop-Brass-Band im Kurhaus Bad Fredeburg

24.10. hfmBRASS in der Stadthalle Hallenberg

28.10. Melton Tuba Quartett & Philharmonisches Orchester Hagen in der Stadthalle Meschede

Das aktuelle Programm