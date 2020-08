Am Freitag, 7. August, um 20 Uhr bietet der Verkehrsverein Arnsberg die öffentliche Stadtführung „Schelmengang“ an.

Wenn der Stadtführer in seinem historischen Gewand schelmisch vor die Teilnehmer tritt, dann

sollten diese nicht alles, was er sagt, auf die Goldwaage legen. Manches wird von ihm in typischer Sauerländer Art bärbeißig, aber dennoch lustig vorgetragen. Dabei werdengeschichtliche Tatsachen auch schon mal karikiert dargestellt. Die Teilnehmer können dem

Schelm lauschen, wenn er kauzig über die „Dönekes“ unvergessener Pohlbürger schwadroniert,

diese Sauerländer Originale, die der Arnsberger so liebevoll seine „Twiärsbraken“

nennt.

Treffpunkt ist am Freitag, 7. August, um 20 Uhr an der Klosterstraße/Hirschberger Tor (Erwachsene 5 Euro/ Kinder bis 14 Jahre 3 Euro).

Anmeldung erforderlich



Es gelten folgende Hygienebestimmungen:Eine Anmeldung mit Angabe von Name, Adresse und Telefonnummer ist unbedingt

erforderlich.

Für die Teilnehmer der Stadtführung besteht die Pflicht, den Mund-Nasenschutz zu

tragen.

Die Teilnehmerzahl ist auf maximal 20 Personen begrenzt, Abstände sind

einzuhalten und die Führung innerhalb von Sehenswürdigkeiten kann nicht erfolgen.

Weitere Informationen gibt´s beim Verkehrsverein Arnsberg e.V. unter Tel. 02931/ 4055.