Die GRÜNEN im Hochsauerland bieten im Internet ihre erste Online-Videosprechstunde für alle Bürgerinnen und Bürger an. Thema wird die Corona-Krise und ihre Auswirkungen auf die Menschen sein. Die Sprechstunde wird als Videokonferenz am Montag, 6. April 2020, um 18 Uhr mit Hilfe des Onlinedienstes ZOOM stattfinden.

„Wir wollen wissen, wo noch Hilfe gebraucht wird und Hilfsangebote sammeln", sagt Jörg Rostek, Geschäftsführer der GRÜNEN im Hochsauerland. „Wir können uns zwar nicht mit den Menschen treffen. Aber zusammenarbeiten; das geht. Wo es möglich ist, nehmen wir gerne die Sorgen und Probleme der Menschen auf und geben sie an die zuständigen Stellen weiter“, ergänzt er.

Und so geht´s



Die Teilnahme ist kostenfrei unter diesem Link https://zoom.us/j/339459553 per Heim-PC, Laptop oder Smartphone möglich. Es wird nur eine funktionierende Webcam und ein Mikrofon benötigt. Eine rein telefonische Zuschaltung ist möglich unter der Nummer: +49 69 710 499 22 und dem Zugangscode 339 459 553#. Die GRÜNEN weisen darauf hin, dass Hinweise und Meldungen selbstverständlich auch per E-Mail an buero@gruene-hsk.de möglich sind.