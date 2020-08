Was ist los in Europa? Einen Überblick gibt die neue Informationsbroschüre "Europa 2020."

In der letzten Zeit ist viel über die Europäische Union gesprochen, vor allem gestritten worden. Eine Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger des Vereinigten Königreichs hat 2016 sogar beschlossen, die EU zu verlassen. Andere Länder wollen hingegen unbedingt Mitglied der Union werden. Die EU beeinflusst unser Leben vielfältig: beim Arbeiten und Studieren, beim Reisen und der Währung, beim Umwelt- und Gesundheitsschutz und nicht zuletzt beim Einkaufen. „Ob man sich für Politik interessiert oder nicht, die Europäischen Union geht uns alle an. Sie ist spannend wie eine Serie, denn es geht ja darum wie wir heute leben und morgen leben möchten, aber auch anstrengend wie Leistungssport. Es müssen Entscheidungen getroffen werden, die alle Bürgerinnen und Bürger in den 27 Mitgliedsländern beeinflussen. Es kann schon einmal sehr herausfordernd sein, Kompromisse zu finden, bei denen sowohl die Interessen der Menschen, der Umwelt als auch der Unternehmen widergespiegelt werden. Aber es lohnt sich und ist spannend, sich mit der EU genauer zu befassen“, so der südwestfälische CDU-Europaabgeordnete Dr. Peter Liese.

Broschüre kostenlos erhältlich



In der neuen Broschüre „Europa 2020“ werden u.a. die Aufgaben der europäischen Institutionen, wie der europäische Binnenmarkt funktioniert, der Schutz der Umwelt sowie Möglichkeiten und Chancen, die die EU bietet, dargestellt.„Die Europäische Union ist trotz aller aktueller Herausforderungen eine Erfolgsgeschichte und bietet uns die Chance friedlich gemeinsame Lösungen zu finden“, begrüßt Peter Liese die neu aufgelegte Informationsbroschüre. Das Büro des südwestfälischen CDU-Europaabgeordneten Dr. Peter Liese bietet die Broschüre „Europa 2020 (CDU Europabüro für Südwestfalen und das Hochstift, Le-Puy-Str. 17, 59872 Meschede, Tel. 0291/9959-13, Fax 0291/9959-27, E-Mail: info@peter-liese.de) kostenlos und solange der Vorrat reicht an.

Hier finden Sie die Broschüre auch zum Herunterladen: Europa 2020