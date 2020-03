"Jünger und weiblicher": CDU Arnsberg bestimmt Kandidaten für die Kommunalwahl am 13. September

"Eine Mannschaft aus erfahrenen und neuen sowie jungen und älteren Kandidatinnen und Kandidaten" präsentiert die CDU Arnsberg zur Kommunalwahl am 13. September.

144 Mitglieder bestimmten in einer Versammlung im Saal des Büenfeld's Restaurant & Event, dem ehemaligen Bergheimer Siedlerheim, die Besetzung der einzelnen Wahlbezirke für den Kreistag und den Rat der Stadt Arnsberg sowie die Reihenfolge der Reserveliste für die Wahl zum Stadtrat. „Unsere Kandidatinnen und Kandidaten bilden einen Querschnitt der Gesellschaft ab. Wir sind jünger und weiblicher geworden“, erklärte CDU-Stadtverbandsvorsitzender Peter Blume nach der Wahl. Er hätte sich zwar noch mehr Frauen als Direktkandidatinnen gewünscht, doch könne dies nicht erzwungen werden.Blume dankte den ausscheidenden Ratsmitgliedern Michael Jolmes, Gisela Schulte, Günter Goßler, Hubertus Mantoan, Eva Wünsche, Klaus Büenfeld und Philipp Henrici, die über viele Jahre hinweg die Geschicke der Stadt Arnsberg mitbestimmt haben.

Kandidaten für Kreistag



Mit Regina Scholz (Wahlbezirk Voßwinkel, Herdringen, Holzen und Müschede) und Marie-Theres Schennen (Arnsberg-Mitte) sollen zwei Frauen für den Kreistag kandidieren. Als weitere Kandidaten für den Kreistag wurden vorgeschlagen Michael-Robert Wittershagen und Friedrich Nies (beide Neheim), Werner Ebbert (Hüsten), Sascha Walenta (Arnsberg-Umland) und Bernd Liesenfeld (Arnsberg-Stadtbruch, Rumbeck, Uentrop und Oeventrop). Die endgültige Wahl der Kreistagskandidaten erfolgt auf einer Kreisdelegiertenversammlung am 16. Mai.

Kandidaten für Stadtrat



13 der 23 Kandidatinnen und Kandidaten für den Stadtrat stellen sich erstmals zur Wahl. Die CDU-Mitglieder wählten im einzelnen:

Andreas Sedlaczek (Voßwinkel/Bachum),

Elisabeth Bormann (Bergheim/Ohl),

Klaus Humpe (Totenberg/Neheim-Mitte),

Andreas Dieck (Binnerfeld/Neheim-Süd),

Lars Post (Müggenberg/Rusch),

Dr. Marcel Kaiser (Erlenbruch/Neheim-Ost),

Dr. Wolfgang Schäfer (Moosfelde),

Dr. Gerhard Webers (Unterhüsten/Rumbecker Holz),

Michael Peters (Hüsten-Mitte/Flammberg),

Lena Eggenhofer (Hüsten-Ost),

Michael Brüne (Herdringen/Mühlenberg),

Theo-Josef Nagel (Holzen/Wiebelsheide),

Christoph Hillebrand (Müschede),

Christina Reuther (Bruchhausen),

Dirk Ufer (Niedereimer/Breitenbruch/Schreppenberg),

Peter Blume (Wennigloh/Obereimer)

Janis Zimmermann (Arnsberg-Mitte),

Chantal Debus (Arnsberg-Süd),

Nicole Jerusalem (Arnsberg-Neustadt/Regierung),

Jochem Hunecke (Arnsberg-Neustadt/Ost),

Dr. Stefan Kempen (Arnsberg-Stadtbruch/Rumbeck/Uentrop),

Christoph Kraas (Oevnetrop-Dinschede/Glösingen)

Christoph Schmidt (Oeventrop-Mitte)

Auf der Reserveliste, die vom CDU-Stadtverbandsvorsitzenden und stellvertreten Bürgermeister Peter Blume angeführt wird, wurde jeder zweite Listenplatz mit einer Frau besetzt. So haben auch Frauen, die nicht in einem Wahlbezirk kandidieren, die Chance, über die Reserveliste in den Stadtrat einzuziehen.