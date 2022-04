Die Preise in Deutschland gehen durch die Decke. Hier nur ein aktuelles Beispiel. Letzte Woche kosteten 250g Butter „noch“ 1,69 €. Heute morgen 2,87 €. Das ist eine Preissteigerung von fast !!! 80 % !!!

Wo, wo sind die angekündigten Entlastungen für uns? Wo ist die Spritpreissenkung, die inzwischen in fast allen europäischen Ländern eingeführt worden ist? Bundesfinanzminister Lindner begründet die Verzögerung mit der Aussage, es müsse erst geprüft werden, ob eine Senkung der Spritpreise mit dem europäischen Steuerrecht vereinbar ist. Da stellt sich mir die Frage, liegt Deutschland nicht in Europa???

Ist wirklich ausschließlich der Krieg zwischen der Ukraine und Russland daran schuld, oder nutzen Politik und Industrie das nur wieder, als weitere fadenscheinige Begründung, um immense Steuern bzw. Gewinne zu generieren???

Ich komme mir als Bürger dieses Landes so verarscht vor. Ich bin so dermaßen enttäuscht von der Politik in unserem Land. Täglich lese ich, das Hundert Milliarden da, 200 Milliarden hier, ein paar hundert Millionen für das Resort und weitere 500 Millionen für dieses Ministerium zu Verfügung gestellt werden.

Hat irgendein Despot in Zentralafrika feuchte Flatulenzen, bildet sich in Deutschland ein Ausschuss mit dem Ziel, humanitäre Hilfe im Wert vom mehreren Millionen Euro in dieses Land zu schicken. Zu helfen, wo Hilfe benötigt wird, ist sicher nicht falsch. Aber „anderen“ zu helfen und im Gegenzug die zu ignorieren die dieses „generöse Geld verteilen“ der deutschen Politik erst möglich machen, ist fragwürdig und beschämend.

Es ist für mich nicht mehr nachvollziehbar, dass die "ganze" Welt Steuergelder aus Deutschland bekommt und hier warten ungelöste Probleme hinter jeder Ecke. Es kann und vor Allem darf es nicht sein, dass sich der Deutsche das Leben im eigenen Land nicht mehr leisten kann. Das inzwischen ganze Wirtschaftszweige kurz vor der Insolvenz stehen.

In fast allen europäischen Ländern reagiert die politische Führung. Dort sind die Preise gedeckelt und die Steuerabgaben gesenkt worden. Was aber passiert in Deutschland? Es wir darüber diskutiert und lamentiert. Es werden Ausschüsse gegründet, um Steuersenkungen zu prüfen. Es werden Symposien abgehalten, um eine Deckelung der Lebensmittelpreise zu sondieren. Es werden Gremien gegründet, die darüber diskutieren ob die, die da in den Ausschüssen und Symposien prüfen, sondieren und lamentieren, überhaupt eine rechtliche Grundlage zum sondieren, lamentieren und diskutieren haben.

Hat man dann doch irgendeinen Konsens zur Bürgerentlastung gefunden, gibt es immer wieder „einen“, der das in Frage stellt und somit das ganze sondieren, lamentieren und diskutieren wieder auf Null stellt.

Das ist Politik im Jahr 2022!

Während dieser vollkommen sinnfreien politischen Rangelei, betreiben die Medien sukzessive massive Panikmache. Sie schreiben von Preissteigerungen bis zu 100 % auf Energiekosten und von einem Laib Brot der bald 10 €uro kosten soll. Das wiederum führt dazu, dass der Bürger, nun massiv verunsichert, in einen hektischen Aktionismus verfällt, ganze Mehlregale in den Lebensmittelmärkten leer kauft, seinen Diesel mit Sonnenblumenöl tankt und beim Energieversorger verbindliche Neuverträge abschließt, indem er die, nur in den Medien, proklamierte „eventuelle“ Gaspreiserhöhung von 100 %, ab Ende 2022, als Basis nimmt.

In der Zwischenzeit leiden irgendwo in der Welt 3 Despoten an brutalen Verdauungsstörungen und Deutschland hat schon wieder ein paar 100 Millionen €uro und ein Päckchen Kohletabletten geschickt.

Die Lebenshaltungskosten haben die Grenze „nicht mehr bezahlbar“ erreicht. Wenn ich unsere Fixkosten von 2021 mit den voraussichtlichen Lebenshaltungskosten von 2022 gegenüberstelle, dann werden wir Ende September´22 den Endstand von 2021 erreicht haben. Wie sollen wir das kompensieren? Einschränken? Das gelegentliche Essen gehen und die sommerlichen Eisdielen,-und Biergartenbesuche streichen, die Klamotten vom Vorjahr auftragen, die Abos der gebuchten Streamingdienste, den Festnetzanschluss mit dem damit verbundenen Internetzugang und den Mobilfunkvertrag kündigen? Das Auto gegen ein Fahrrad eintauschen, Haferflocken anstatt Frikadellen essen? Das tägliche Duschen streichen und das Badewasser zuerst für meine Frau und dann für mich nutzen, bevor ich das dreckige Geschirr drin spüle und es letztendlich noch zum Kaffeekochen und Blumengießen nutze?

Wir sind durchaus bereit uns auf Grund der aktuellen Situation einzuschränken und zeigen auch sicherlich Einsicht, dass eben diese aktuelle Situation das Recht hat, Solidarität einzufordern, aber auch das hat sicherlich Grenzen.

Entschuldigung, aber wir haben uns über Jahrzehnte den jetzigen, aus meiner Sicht vollkommen normalen, durchschnittlichen Lebensstil erarbeitet und nochmal, wir sind auch bereit unsere normalen Ansprüche für eine Zeit zurückzunehmen. Aber die Tendenz dauerhaft auf das zu verzichten, dass man sich mit jahrzehntelanger Arbeit erarbeitet hat, hat nichts mehr mit Solidarität zu tun, sondern ist aus meiner Sicht einzig und allein dem Versagen und der Ignoranz der Politik zuzuschreiben.