Die Statistik des Kreisgesundheitsamtes verzeichnet am Donnerstag, 10. Dezember, 9 Uhr, 43 Neuinfizierte und 24 Genesene. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 88,5 (Stand: 10. Dezember, 0 Uhr).

Insgesamt gibt es aktuell 343 Infizierte, 2.940 Genesene sowie 3.334 bestätigte Fälle. Der Hochsauerlandkreis muss drei weitere Todesfälle vermelden.

Am 8. Dezember sind eine 88-jährige Frau und ein 70-jähriger Mann aus Arnsberg und am 9. Dezember eine 90-jährige Frau aus Schmallenberg verstorben. Damit sind es 51 Sterbefälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion. Stationär werden 34 Personen behandelt, davon acht intensivmedizinisch und davon werden zwei Personen beatmet.

Kreisweit sind zehn Pflegeeinrichtungen bzw. Einrichtungen der Eingliederungshilfe, drei Kindergärten und 22 Schulen bzw. einzelne Klassen betroffen.

