Online-Informationsveranstaltung zur geplanten Windkraft in Müschede und Wennigloh

Am 12. November um 19 Uhr wird die Windkraft-Wicheln-Wennigloh GmbH & Co. KG eine Online-Informationsveranstaltung zu den geplanten Windkraftanlagen in Müschede und Wenniglohanbieten. Der Link lautet: https://youtu.be/rqjIqdhJkgE .



Die bereits geplante Präsenzveranstaltung kann aufgrund der Corona-Schutzbestimmungen nicht stattfinden. "Auch eine spätere Veranstaltung im Dezember hätte voraussichtlich nicht als Präsenzveranstaltung durchgeführt werden können. Zudem endet die Frist für Einwendungen am 30.11.2020. Spätere Einwendungen können gesetzlich keine Beachtung finden, unabhängig vom Willen der Gesellschaft oder der Bürger", teilte das Unternehmen mit. Um daher eine "bestmögliche Faktenbasis" für alle Interessierten zu schaffen, sieht die Gesellschaft keine andere

Lösung als die Online-Veranstaltung.

Fragen während der Veranstaltung



Auch wenn bisher kaum Fragen eingegangen sind, hofft die Gesellschaft weiter auf eine große

Resonanz bei der Veranstaltung selbst und weist noch einmal auf die Möglichkeit hin, Fragen während der Veranstaltung per Mail zu stellen. Hier bestehe die Möglichkeit, nicht nur der Gesellschaft selbst, sondern auch den anderen Teilnehmern, unter anderem der Firma Ecoda, welche sich für einige der Gutachten verantwortlich zeigt, sowie Dieter Hammerschmidt von der Stadt Arnsberg, Fragen zu stellen. Der Link sowie die Veranstaltung selbst sind auch auf der Homepage der Gesellschaft www.buergerwind-arnsberg.de zu finden.