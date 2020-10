Die Anmeldungen der Schulanfänger zum Schuljahr 2021/2022 finden in der 45. und 46. KW in den Grundschulen der Stadt Arnsberg statt. Persönliche Anmeldetermine müssen in den Schulsekretariaten vereinbart werden. Die Sekretariate sind nicht an allen Tagen besetzt. Daher ist es erforderlich, dass der Anmeldetermin vorher telefonisch erfragt wird.

Die Erziehungsberechtigten sollen mit ihrem Kind zur Anmeldung in die Schule kommen und die Geburtsurkunde oder das Familienstammbuch sowie eine Kopie des Impfausweises ihres Kindes mitbringen. Gibt es Besonderheiten zum Sorgerecht, sollen entsprechende Nachweise vorgelegt werden.

Schulpflichtig werden zum Schuljahr 2021/22 alle Kinder, die zwischen 1. Oktober 2014 bis einschließlich 30. September 2015 geboren sind. Kinder, die nach diesem Zeitraum geboren sind, können frühzeitig eingeschult werden, wenn sie die körperlichen und geistigen Voraussetzungen erfüllen (Schulfähigkeit). Die Entscheidung über die Schulfähigkeit trifft der Schulleiter unter Berücksichtigung des schulärztlichen Gutachtens und einem Beratungsgespräch mit den Erziehungsberechtigten.

Die Einladung zur Schuluntersuchung erhalten die Erziehungsberechtigten direkt vom Gesundheitsamt. Bei den Anmeldungen wird eine Sprachstandsfeststellung vorgenommen. Kinder, deren Sprachkenntnisse für den Schulstart nicht ausreichend sind, können zum vorschulischen Sprachförderkurs durch die Schule verpflichtet werden, soweit sie nicht bereits in einer Tageseinrichtung für Kinder entsprechend gefördert werden. Weitere Auskünfte beim Fachdienst Schule der Stadt Arnsberg, Tel. 02932/2011400.