Hüstener "Orgeltröpfchen" ist da

Der Förderverein Kirchenmusik St. Petri Hüsten e.V. hat sich etwas Besonderes einfallen lassen: Ab sofort ist das „Orgeltröpfchen“, ein Holunderblütenlikör mit Blüten aus der Region, erhältlich. Damit soll die Finanzierung der Orgel der Pfarrkirche unterstützt werden.

„Die 2018 renovierte und erweiterte Orgel der Pfarrkirche ist durch ihre Vielseitigkeit bereits über die Grenzen der Pfarrei bekannt“, erklärt Kantor Peter Volbracht. "Die Teilwerke der Orgel verteilen sich auf drei Standorte innerhalb des Kirchenraums und verwöhnen den Zuhörer mit einer selten vorzufindenden Palette unterschiedlichster Klangfarben." Wurde die Renovierung der Hauptorgel von der Pfarrei finanziert, so basiert die Erweiterung auf der Absichtserklärung der Kirchenmusik e.V., diese Kosten zu tragen. Vor allem durch Orgelpatenschaften und Spenden sei ein guter Anfang gemacht, doch bezahlt seien die zwei zusätzlichen Teilwerke noch nicht.

"Leckere" Unterstützung



„Und hier kommt nun das „Orgeltröpfchen“ ins Spiel“, freut sich die erste Vorsitzende Tina Stolze, denn „durch den Erwerb des feinen Tröpfchens unterstützt jeder den Verein auf leckere Art und Weise!“ Das Etikett wurde eigens von Johanna Volbracht entworfen. Die erste Flasche überreichte Tina Stolze als 1. Vorsitzende des Vereins an Pfarrer Daniel Meiworm, der von der Aktion sichtlich angetan war. Das „Orgeltröpfchen“ kann über den Vorstand des Vereins Kirchenmusik St. Petri Hüsten zum Preis von fünf Euro erworben werden (Kontakt: Tel. 02932/ 893 883 oder kirchenmusik@st-petri-huesten.de).

Konzerte und Veranstaltungen



Die Orgel kommt während der Orgelmessen jeweils um 11 Uhr am 4. Sonntag eines Monats in St. Petri Hüsten besonders zum Einsatz. Die nächsten Termine sind am Sonntag, 28. Juni, und am Sonntag, 30. August. Der Förderverein freut sich über jeden Besuch (unter Beachtung der geltenden Corona-Regeln). Aufgrund der derzeitigen, nicht absehbaren Situation sind die Konzerte und Veranstaltungen der Kirchenmusik im 2. Halbjahr 2020 noch nicht verbindlich festgelegt. Informationen gibt´s auf der Homepage (www.st-petri-huesten.de).