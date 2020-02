Bunt trieben es die jecken Weiber beim Frauenkarneval der KFD in Niedereimer. Auch in diesem Jahr feierten die größtenteils bunt kostümierten heimischen Damen mit den auswärtigen Gästen ihren Karneval, alleine und "ohne Mannsbilder", im Stephanushaus.

Bis auf den letzten Platz war der Saal an dem Abend wieder gefüllt. Die 13 Eigengewächse der Frauengemeinschaft hatten hierfür ein fast vierstündiges buntes Programm einstudiert. So boten sie ihren Gästen an diesem Abend 17 gut eingeübte Tänze, Gesänge, Zwie- und Gruppengespräche, Sketche sowie Parodien. Nach den Stücken folgte das große Finale aller Akteure. Die Lachmuskeln des altersgemischten Publikums wurden wieder arg strapaziert und die Aufführungen und Kostüme mit viel Applaus belohnt. In gekonnt humoristischer Art führte auch in diesem Jahr erneut Claudia Gunkel-Timmermann durch das abwechslungsreiche Programm.

Einziger Mann sorgt für Musik



Mit passender Stimmungsmusik, für die richtige Heiterkeit und Ausgelassenheit, sorgte bei der Veranstaltung Jannis Glaremin – der einzige an diesem Abend zugelassene Mann. Nach dem Programm saßen die Damen noch gemütlich beisammen und feierten ausgelassen ihren Karneval.