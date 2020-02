Bei einem Verkehrsunfall ist am Dienstagabend (4. Februar 2020) ein 76-jähriger Klever schwer verletzt worden. Der Mann war mit seinem Auto auf der Kalkarer Straße (B57) in Richtung seiner Heimatstadt unterwegs, als er zu Beginn einer leichten Linkskurve in Till- Moyland aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dort kollidierte der Nissan Pulsar mit einem Baum im Grünstreifen, schleuderte anschließend einen Abhang hinunter und kam an einem Zaun zum Stehen. Der 76-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Um 21:25 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau sowie derRettungsdienst alarmiert. Ersthelfer leisteten Erste Hilfe und konnten den

Fahrer aus dem Fahrzeug befreien.

Durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr wurde die Unfallstelle ausgeleuchtet, auslaufende Betriebsstoffe aufgefangen und das Fahrzeug gesichert. Auch unterstützten sie die Maßnahmen des Rettungsdienstes.

Im Einsatz waren etwa 20 Einsätzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst unter der Leitung der Gemeindebrandinspektoren Stefan Veldmeijer und Klaus Elsmann.