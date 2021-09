Der 14-jährige Radfahrer aus Bedburg-Hau, der beim Verkehrsunfall auf der Uedemer Straße am Freitag, 27. August 2021, lebensgefährliche Verletzungen erlitten hatte, ist am Freitag (3. September 2021) in einer Klinik in Essen seinen schweren Verletzungen erlegen. Zur Klärung der Unfallumstände war nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger hinzugezogen worden, die polizeilichen Ermittlungen dauern aktuell noch an.

Meldung zum Unfall: hier klicken und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/5005189

