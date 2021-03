Bedburg-Hau. Am Donnerstagabend, 25. Februar, gegen 21.05 Uhr, kam es aus bislang unbekannter Ursache zum Brand eines Strommasten an der Uedemer Straße.

Durch den in Brand geratenen Strommasten fiel der Strom kurze Zeit in den angrenzenden Ortschaften aus. Nach Angaben der Feuerwehr war ein Löschen des Brandes nicht mehr erforderlich. Der Netzbetreiber konnte die Stromversorgung wieder herstellen. Nach ersten Zeugenangaben hätten unbekannte Personen Feuerwerkskörper gezündet, wobei eine Rakete in den Strommasten flog. Die Personen seien geflüchtet.

Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Kripo Kleve unter Tel. 02821/5040 entgegen.