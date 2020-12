Bedburg-Hauer Uhren-Kabinett - Kommt doch die richtige Stunde

Hört ihr Leute lasst euch sagen

Viele Uhren sind steh´n geblieben

Wenn sie wieder tun zu schlagen

Dann werd ich es euch sagen

Denn bleiben die Uhren steh`n

kann die Zeit nicht vergehen.

Abb. 1: 4 Uhren, LVR-Klinik-Kirche, zeigt immer die gleiche Stunde

Abb. 2: 2 Uhren, LVR-Klinik-Küche, zeigt immer die gleiche Stunde

Abb. 3: LVR-Klinik-Gärtnerei, zeigt immer die gleiche Stunde

Abb. 4: LVR-Klinik-Werkstätte

Abb. 5: 4 Uhren, St. Martinus Kirche Qualburg

Abb. 6: 3 Uhren, St. Peter Kirche Huisberden

Abb. 7: 3 Uhren, St. Vincentius Kirche Till

Abb. 8: Bahnhof Bedburg-Hau

Abb. 9: Lemm Hasselt

Alte Uhr (von Hugo Salus (1866 - 1929), Arzt und Schriftsteller aus Böhmen

Ist eine alte Uhr in Bedburg, (org. in Prag)

Verrostet das Werk und der Stundenschlag,

Verstummt ihre Stimme im Munde;

Zeigt immer die gleiche Stunde.

Doch täglich einmal, so tot sie sei,

Schleicht zögernd die Zeit an der Uhr vorbei,

Dann zeigt sie die richtige Stunde,

Wie die Uhren all' in der Runde.

Es ist kein Werk so abgetan,

Kommt doch einmal seine Zeit heran,

Daß es sein Wirken bekunde,

Kommt doch seine richtige Stunde…