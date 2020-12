Die Kita St. Pius in Hau hat sich eine schöne Geste für das Tagespflegehaus in Bedburg–Hau einfallen lassen. Seit des ersten Lockdowns dürfen die Besucher des Tagespflegehauses keine Besuche mehr empfangen. Das war für die Kinder und auch für die Besucher sehr traurig.Die Kinder besuchten vor der Pandemie regelmäßig das Tagespflegehaus und haben mit den Besuchern gespielt, gemalt, gesungen oder gebastelt.



Hau. Im März probten die Kinder für eine ganz besondere Aufführung. Der „Zirkus „ sollte zu den Besuchern des Tagespflegehauses kommen.Doch leider wurde nichts mehr daraus. Nun hatten sich die Kinder der Kita St. Pius etwas Schönes einfallen lassen: In der Weihnachtszeit fällt es besonders auf, dass man Familie oder Freunde nicht mehr so oft sehen kann. Die Kinder wollten den Besuchern in der schweren Zeit mit den selbst gebastelten Weihnachtskarten ein Lächeln in Gesicht zaubern und ihnen auch zeigen, dass man sie nach schon so langer Zeit nicht vergessen hat.

Eigentlich war geplant die Weihnachtskarten selbst zum Tagespflegehaus zu bringen. Dieses musste durch den zweiten Lockdown leider ausfallen.

Eine Mitarbeiterin durfte im Eingangsbereich die Karten übergeben. Die Mitarbeiterinnen mit Kitaleitung Elisabeth Weide wünschen frohe Festtage, sowie Gesundheit, Glück und Zufriedenheit für das Jahr 2021.