Breitflügelige Raupenfliege (Ectophasia crassipennis)

Die Larven von Raupenfliegen ernähren sich (parasitär) von Raupen. Einige Arten der Raupenfliegen ernähren sich auch von Wanzen oder Heuschrecken.

Das Weibchen der Breitflügeligen Raupenfliege legt ihre Eier auf verschiedenen Wanzen ab. Die Larven bohren sich in das Wirtstier und fressen es von innen auf. Die Breitflügelige Raupenfliege kommt in warmen Regionen Europas, Nordafrikas und Asien vor. Im Norden Europas eher selten. Das Männchen (s. Bilder) erreicht eine Körpergroße von 10 mm. Das Weibchen ist etwas kleiner und besitzt einen weißlichen Hinterteil. Man findet diese Fliege von Mai bis Anfang Oktober im trockenen Offenland. Im Zuge des Klimawandels in unserer Region immer öfter zu beobachten.

Bilder: Bedburg-Hau, 13. Okt. 2020