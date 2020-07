Der Geflammte Kleinzünsler (Endotricha flammealis)

Der Geflammte Kleinzünsler ist ein kleiner nachtaktiver Schmetterling aus der Familie der Zünsler. Er kommt in Süd- u. Mitteleuropa, Nordafrika und Vorderasien vor. Tagsüber versteckt er sich an den Unterseiten von Blättern, die seiner Farbe ähneln. Man muss schon genau hinschauen um ihn zu entdecken. Der Falter erreicht eine max. Flügelspannweite von 23 mm. Er fliegt von Mai bis September und man findet ihn an Wäldrändern, in Parks, Gärten und Wiesen. Die Eier werden an der Blattunterseite in einer Gespinstkammer gelegt. Die Raupen fallen ab Oktober zu Boden und leben in einer Gespinströhre in der Erde. Sie ernähren sich von abgefallenen Blättern. Die Raupe überwintert in der Gespinströhre und verpuppt sich dort im Mai.

Bilder: 13. Juli 2020, Garten