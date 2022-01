Der letzte Wintermond sich neigt / hilft Zwielicht auf den Sprung

Die Sonne aber lässt sich Zeit / das Jahr ist noch zu jung

Die Amseln singen gleich ein Lied / vom dunklen Strauch und Baum

Ein Nebel senkt sich dicht und breit / es währt die Dämmerung

Hintergrund: für den chinesischen Mondkalender beginnt 2022 das Neue Jahr am 1. Februar (immer an einem Tag mit Neumond), und dann endet auch der Winter. In manchem Bauernkalender steht, dass zu Mariä Lichtmess die Macht des Winters gebrochen ist. Denn ab diesem Zeitpunkt werden die Tage merklich länger.