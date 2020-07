Spitzling-Getreidespitzwanze (Aelia acuminata)

Schlank wie ein Grassamen und Getreidekorn, eben so grau und fahl, mit der Zeichnung angepasst und nur rd. 8 mm groß. Mit dieser perfekten Tarnung ist diese Wanze kaum an trockenen Grashalmen und Ähren auszumachen.

Obwohl die Spitzling-Wanze fast nie an Bäumen zu finden ist, gehört sie zur Familie der Baumwanzen.

Die ausgewachsene Wanze findet man fast ganzjährig. Sie saugt an Gräsern und reifenden Grassamen. Die Eier werden an Grasblättern abgelegt.

Von anderen ähnlich aussehenden Arten, kann man sie an den 2 schwarzen Flecken an den Schenkeln unterscheiden, s. Bild 3.

Man findet die Wanze in fast ganz Europa, Nordafrika und weiten Teilen Asiens.

Bilder: 17. Juli 2020, Garten