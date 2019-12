Wann wird's 'mal wieder richtig Winter

- Ein Winter, wie er früher einmal war?

Das würde Rudi Carrell sicherlich in einem neuen Songtext fragen - und weiter:

Ja, mit Schnee von Dezember bis in den März.

Und nicht so warm und tropisch wie im letzten Jahr.

Und was wir da für Kältewellen hatten.

Da gab es bis zu minus 20 Grad.

Selbst das mit der SPD würde heute wieder passen:

Denn schuld daran ist nur die SPD- he he he.

Ich find', das geht ein bißchen weit, ................