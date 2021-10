Mit dem Bestehen des Moduls 3 und 4 der Grundausbildung haben alle zur Prüfung angetretenen Kameradinnen und Kameraden ihre Grundausbildung erfolgreich abgeschlossen.

Die Freiwillige Feuerwehren der Gemeinde Bedburg-Hau und der Stadt Kalkar können sich über frisch ausgebildeten Nachwuchs freuen: Am Samstag bestanden alle sieben Kameradinnen und 17 Kameraden die abschließende Prüfung der Modulausbildung. Sie haben somit ihre Feuerwehr-Grundausbildung beendet.

In den vergangenen neun Wochen haben die Lehrgangsteilnehmenden an Abenden und Wochenenden insgesamt 80 Stunden Unterricht in Theorie und Praxis absolviert. Die Module 3 und 4 befassen sich mit dem großen Bereich des Löscheinsatzes und der Technischen Hilfeleistung. Verbindet man Feuerwehr in erster Linie mit der Brandbekämpfung, so ist über die Jahre mit der Technischen Hilfeleistung ein mindestens ebenso großes Aufgabenfeld dazu gekommen. Im Rahmen der Ausbildung lernen die Kameradinnen und Kameraden den richtigen Umgang mit hydraulischem Rettungsgerät, wie Schere und Spreizer, welche bei Verkehrsunfällen zum Einsatz kommen. Ebenso wird geschult, wie das Material zur Beleuchtung richtig eingesetzt wird oder welche Möglichkeiten bestehen, um Objekte anzuheben oder wegzuziehen.

Der stellvertretende Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Bedburg-Hau Klaus Elsmann freute sich über das hohe ehrenamtliche Engagement der Kameradinnen und Kameraden. Er bedankte sich sowohl bei allen Teilnehmenden der Modulausbildung als auch bei den Ausbildern für die investierte Zeit.

"Feuerwehr bedeutet lebenslanges Lernen." Auch mit Abschluss der Grundausbildung ist noch lange nicht Schluss.", so Klaus Elsmann. Die Basis ist gelegt, jetzt folgen in der weiteren Feuerwehrkarriere hoffentlich noch viele weiteren Fortbildungen, um jederzeit den Herausforderungen in den Einsätzen gewachsen zu sein. Die Feuerwehr-Grundausbildung umfasst vier Module: Grundtätigkeiten, Fahrzeug- und Gerätekunde, Brandbekämpfung sowie Technische Hilfeleistung. Hinzu kommen weitere Module, die die sogenannte Truppmann-Ausbildung ergänzen, wie Sprechfunker, Atemschutzgeräteträger und Maschinist für Löschfahrzeuge.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau

Pressesprecher

Michael Hendricks

Telefon: 02821 / 7 38 92 97

Fax: 02821 / 7 38 92 98

E-Mail: michael.hendricks@feuerwehr-bedburg-hau.de

www.feuerwehr-bedburg-hau.de