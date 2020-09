Hasselt: Bei der traditionellen Ehrenmalpflege trafen sich die Heimatfreunde Hasselt e.V. am Freitag den 04. September 2020 zur Säuberung des Ehrenmals.

Um 17 Uhr starteten vier aktive Heimatfreunde die Säuberung des Ehrenmals, an welchem in diesem Jahr die SGE den Kranz niederlegen wird.