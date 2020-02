Auch in diesem Jahr wurden im LVR-Wohnverbund Föhrenbacheck Tische und Stühle beiseite geräumt, um der fünften Jahreszeit Einzug zu gewähren. Unter der Leitung von Birgit Guntlisbergen und Jutta Kessler verwandelte sich das LVR-Wohnhaus für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung für ein paar Stunden in eine Hochburg der Heiterkeit. Ein närrischer Höhepunkt jagte den nächsten. Ausgelassen feierten Menschen mit und ohne Behinderung Karneval. Die Tanzgruppe „Las Lobitas“ vom Karnevalsverein „De Wölfges“ löste mit ihrer Choreographie Begeisterung bei den Feiernden aus. Viele herrlich verkleidete Karnevalfans aus den verschiedenen LVR-Wohnhäusern kamen zusammen, um an der traditionellen Karnevalsfeier teilzunehmen. Wie auch in den Jahren zuvor brachte prominenter Besuch die Stimmung zum Überkochen. Der Klever Karnevalsprinz „Marc der Steuernde“ ließ mitsamt Ehrengarde die Jecken Herzen höherschlagen. Unter lautem Jubel wurde auch die Bedburg-Hauer Tulpensonntagsprinzessin Lorè-Dana I. begrüßt. Als Dankeschön an die Gäste wurde ein hauseigener selbstgebastelter Orden überreicht.