Die Klasse BO2 der Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule in Bergkamen hat am Naturschutzpreis 2020 der Bezirksregierung Arnsberg teilgenommen und ein Preisgeld in Höhe von 3000 Euro gewonnen.

Seit sechs Jahren unterstützt die Klasse Mitarbeiter des Naturschutzbundes Deutschland (NABU) bei der Abtragung der Wiesenmahd auf den Orchideenwiesen in Bergkamen-Heil. Zusammen mit Udo Bennemann und Bernd Margenburg vom NABU haben die Schüler*innen das gemähte Gras abgetragen, um dem „Breitblättrigen Knabenkraut“ und dem „Gefleckten Knabenkraut“, zwei heimischen Orchideenarten das Wachstum zu ermöglichen. Ohne diese Arbeit würden auf den Wiesen keine Orchideen mehr wachsen.

Der Naturschutzpreis der Bezirksregierung Arnsberg war unter dem Motto „Vorfahrt für die Nachhaltigkeit“ ausgeschrieben. Der Aufruf zur Teilnahme richtete sich ausdrücklich an Schüler*innen und an Schulen, die sich mit Projekten bewerben konnten, die eine erkennbare und konkrete Auseinandersetzung mit der Thematik eines schonenden und ressourcenschonenden Umgangs mit unserer Umwelt deutlich machen.

Regierungspräsident Hans-Josef Vogel hat zusammen mit einer Jury, die sowohl mit Expert*innen der Bezirksregierung Arnsberg als auch des ehrenamtlichen Naturschutzes besetzt war, die Gewinner*innen ausgewählt.

Kriterien waren dabei die vorbildliche Schaffung eines Bewusstseins für den sparsamen Umgang mit natürliche Ressourcen, der Schutz von Klima und Umwelt und das Engagement vor Ort. Trotz Corona-Krise sind qualitativ sehr gute Wettbewerbsbeiträge bei der Bezirksregierung Arnsberg eingereicht worden. Mit der Auszeichnung sollen weitere Schulen aber auch Schüler*innen motiviert werden, Nachhaltigkeit zu einem festen Lernbaustein zu machen. Eine offizielle Preisübergabe wird – bedingt durch Corona – erst im Januar stattfinden können.