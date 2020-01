Am Sonntag, 5. Januar wurde die Polizei gegen 18.45 Uhr zum S-Bahnhof Bochum-Langendreer gerufen.Zeugen hatten mehrere randalierende Jugendliche dabei beobachtet, wie sie an dort abgestellten Fahrrädern zündelten. Zuvor hatte die Gruppe bereits an der Straße "Am Leithenhaus" Silvesterböller gezündet.

Aufgrund der guten Personenbeschreibung konnten fünf dringend tatverdächtige Schüler, ein 15- und vier 14-jährige Bochumer, ermittelt werden.

Das Kriminalkommissariat 32 bittet die Besitzer der beschädigten Fahrräder darum, sich unter den Rufnummern 0234 / 909-8205 sowie 0234 / 909-4441(Kriminalwache) bei der Polizei zu melden