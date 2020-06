Das Verkehrskommissariat ermittelt nach einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr und sucht einen Fußgänger, der am 12. Juni, gegen 14.40 Uhr, zu Fuß die Universitätsstraße in Höhe des Exzenterhaus in Bochum überquerte.

Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr ein 23-jähriger Mann aus Wuppertal die Universitätsstraße in Richtung Innenstadt. Nach Zeugenangaben soll der Fahrer seinen Wagen beschleunigt haben und offenbar absichtlich auf den Fußgänger zugefahren sein, der zu diesem Zeitpunkt die Fahrbahn querte. Um nicht von dem Wagen erfasst zu werden, musste der männliche Fußgänger, der einen schwarzen Mundschutz trug, seine Gehgeschwindigkeit erhöhen.

Diese Beobachtung schilderte die Zeugin einer Streifenwagenbesatzung. Die Beamten kontrollierten daraufhin den Wagen des Wuppertalers in der Luisenstraße. Der Autofahrer bestritt nach ersten Erkenntnissen den Tathergang. Der Führerschein des 23-Jährigen wurde beschlagnahmt.

Die Polizei bittet den gesuchten Fußgänger, sich zur Geschäftszeit unter der Rufnummer 0234 909-5206 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum

Pressestelle