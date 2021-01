+++ Aktuelle Einsatzinfo +++ Brand von ca. 300 Strohballen in Bochum Laer - Geruchsbelästigungen im Bochumer Osten möglich

Update 7.00 Uhr: Nach wie vor sind 50 Einsatzkräfte mehrer Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr im Einsatz. Der Haufen aus Strohballen wird kontrolliert abrennen gelassen. Mit Strahlrohren wird lediglich die Umgebung gekühlt, um eine Brandausbreitung zu verhindern. Super Unterstützung erhalten wir durch das THW OV Bochum

mit einem Radlader und einem Bagger sowie durch den Landwirt mit zwei Treckern, die den Haufen auseinander ziehen. Zudem wird das Feuer mit Lüftern angefacht, um das Abbrennen zu beschleunigen. Dennoch gehen wir derzeit davon aus, dass der Einsatz noch den ganzen Tag andauern wird. Solange kann es im Bochumer Osten auch weiterhin zu Geruchsbelästigungen kommen.

Bei den Löscharbeiten wurde ein Feuerwehrmann leicht verletzt. Er wurde mit Kreislaufproblemen in ein Krankenhaus gebracht.

Derzeit sind wir an der Havkenscheider Straße in Bochum Laer im Einsatz. Dort brennen ca. 300 Rundballen Stroh auf dem Feld eines Reiterhofes. Das Feuer wurde um 00.39 Uhr gemeldet, zur Zeit sind rund 50 Einsatzkräfte der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr vor Ort. Die Löschmaßnahmen gestalten sich schwierig und zeitaufwendig, denn um den Brand löschen zu können, müssen die Strohballen zunächst auseinander gezogen werden.

Durch das Feuer kommt es im Bochumer Osten zu Geruchsbelästigungen. Daher Bitte Türen und Fenster geschlossen halten. Eine entsprechende Warnung über die Warn-App NINA wurde veröffentlicht.

Wir berichten weiter.